Technische problemen met app en website NMBS HAA

11 september 2020

07u57

Bron: Belga 1 Openbaar vervoer NMBS kampt met technische problemen. "De realtime treingegevens zijn momenteel niet beschikbaar", luidt het vanochtend.

Concreet betekent dat dat vertragingen en afgeschafte treinen niet worden weergegeven in de app en de routeplanner op de website, bevestigt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. Reizigers wordt aangeraden te luisteren naar de aankondigingen in de stations of de infoschermen te raadplegen. Die schermen geven wel de correcte info weer.

De spoorwegmaatschappij probeert de problemen zo snel mogelijk op te lossen.