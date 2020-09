Technische problemen met app en website NMBS opgelost HAA

11 september 2020

09u30

Bron: Belga 1 Openbaar vervoer De technische problemen waardoor de app en de routeplanner van de NMBS vanochtend niet de juiste gegevens weergaven, zijn opgelost. Dat meldt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman.

Door de problemen werden vertragingen en afgeschafte treinen niet weergegeven in de app en op de routeplanner op de website. Reizigers werd aangeraden te luisteren naar de aankondigingen in de stations of de infoschermen te raadplegen.

Volgens de spoorwegmaatschappij lagen de problemen bij spoornetbeheerder Infrabel.