Technische problemen bij Argenta nog steeds niet van de baan TK

05 april 2018

10u20

Bron: Belga 11 De technische problemen bij Argenta zijn vandaag nog steeds niet van de baan. De bank zegt "alles op alles te zetten om een structurele oplossing te vinden voor de aanhoudende moeilijkheden". Wanneer de problemen volledig opgelost zullen zijn, is nog niet duidelijk.

De problemen bij Argenta ontstonden na de installatie van een nieuw bankplatform in het paasweekend. De herstart na het verlengde weekend liep niet van een leien dakje. Zo waren er vertragingen in de verwerking van stortingen, bijvoorbeeld van de lonen, waardoor sommige klanten werden geconfronteerd met een ontoereikend saldo bij een betaling of een geldafhaling.

Vannacht is Argenta gestart met "de vervanging van het replicatiemechanisme dat voor vertragingen zorgt". Die werkzaamheden duren tot vanavond. Gisteren bleek de belasting te hoog om internetbankieren in de loop van de dag op te starten, waardoor het pas laat op de avond geactiveerd werd.

Maar vanochtend omstreeks 08.30 uur zijn die kanalen weer afgesloten om voorrang te geven aan de opstart van de kantoren en het betalingsverkeer. "De bedoeling is om de andere kanalen (internetbankieren en de mobiele app) weer op te starten wanneer de capaciteit het toelaat", meldt Argenta-woordvoerster Christine Vermylen. "Wij kunnen hier geen exacte timing voor geven want veiligheid en nauwkeurigheid primeren op de snelheid van de implementatie."

Argenta benadrukt dat klanten altijd geld kunnen afhalen aan de bankautomaten en kunnen betalen met de kaart in de winkel. De saldo's van alle rekeningen zijn bijgewerkt en correct. Klanten met vragen kunnen terecht bij de kantoren en het contactcenter. Dringende overschrijvingen kunnen gebeuren via de kantoren en het contactcenter.