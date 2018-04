Technische problemen bij Argenta houden aan: internetbankieren nog altijd niet mogelijk TK & TTR

05 april 2018

10u20

Bron: Belga 62 De ICT-kopzorgen bij Argenta zijn donderdagavond nog steeds niet van de baan. De bank plant nu om de mobiele app in de lucht te houden van 17 uur tot 21 uur. Internetbankieren wordt in tegenstelling tot eerder aangekondigd dan toch niet opgestart.

De problemen bij Argenta ontstonden na de installatie van een nieuw bankplatform in het paasweekend. De herstart na het verlengde weekend liep niet van een leien dakje. Zo waren er vertragingen in de verwerking van stortingen, bijvoorbeeld van de lonen, waardoor sommige klanten werden geconfronteerd met een ontoereikend saldo bij een betaling of een geldafhaling.

Bedoeling was om internetbankieren vanavond weer op te starten. Maar de bank ziet daar van af. Wel kan aan mobiel bankieren worden gedaan via de app, vanaf 17 uur tot 21 uur. "Het voordeel van een app is dat de capaciteit beter kan worden beheerst", klinkt het.

Argenta zegt dag en nacht te werken aan een oplossing. "Hopelijk kunnen we morgenvroeg zo ruim mogelijk beschikbaar zijn", klinkt het bij de geplaagde bank.

Europa kijkt mee

De Nationale Bank en de Europese Centrale Bank volgen de technische problemen bij Argenta sinds het begin van de week voortdurend op. Dat zegt een woordvoerder van de Nationale Bank. De ECB kijkt mee omdat Argenta als een grote bank wordt beschouwd en benadrukt dat er verder geen impact is op de interbancaire activiteit van Argenta.

Argenta benadrukt dat klanten altijd geld kunnen afhalen aan de bankautomaten en kunnen betalen met de kaart in de winkel. De saldo's van alle rekeningen zijn bijgewerkt en correct. Klanten met vragen kunnen terecht bij de kantoren en het contactcenter. Dringende overschrijvingen kunnen gebeuren via de kantoren en het contactcenter.