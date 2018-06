Technicus verliest arm bij arbeidsongeval op windmolenpark ADN

15 juni 2018

18u33

Bron: Belga Bij een arbeidsongeval op een windmolenpark in aanbouw is een onderhoudstechnicus gisteren met zijn arm vast komen te zitten. Het lichaamsdeel van de 38-jarige Brit kon niet meer gered worden. Dat meldt de West-Vlaamse afdeling van het arbeidsauditoraat Gent.

Het ongeval deed zich rond 15 uur voor op een van de windmolenparken die voor onze kust in aanbouw zijn. Een onderhoudstechnicus van Siemens bevond zich in de machinekamer van een windmolen, toen hij met zijn arm vast kwam te zitten in het mechanisme. Het slachtoffer werd nog met de Seaking geëvacueerd, maar zijn arm kon niet meer gered worden.

De dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk ging vandaag ter plaatse om de precieze omstandigheden van het arbeidsongeval te onderzoeken. "Volgens de eerste bevindingen blijkt dat de veiligheidsprocedure vermoedelijk niet gevolgd is", aldus Filiep De Ketelaere van het arbeidsauditoraat. Wellicht lag een spijtige onvoorzichtigheid dus aan de basis van het ongeval. De omstandigheden van het ongeval worden wel nog verder onderzocht.