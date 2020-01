TEC-bus beschoten in Luikse wijk Droixhe mvdb

20 januari 2020

14u06

Bron: RTL Info 1 Luik Een lijnbus is vanochtend in de Luikse wijk Droixhe beschoten, meldt RTL Info. Niemand raakte gewond, maar het incident leidt tot een staking. Buschauffeurs in de hele regio zijn naar hun stelplaatsen teruggekeerd.

Een buschauffer van lijn 17 passeerde vanochtend vroeg in Droixhe, een probleemwijk in de Luikse deelgemeente Bressoux, twee individuen met een vuurwapen. De chauffeur hoorde volgens vakbondsbronnen verschillende schoten, maar besefte niet dat zijn voertuig het doelwit was. Een voorbijrijdende collega zag enige tijd later dat de achterruit verbrijzeld was. Hij meldde dit via de intercom en bracht zo de buschauffeur op de hoogte. De bus heeft ook een kogelinslag. Chauffeurs die het nieuws vernamen, keerden met hun bus terug naar de drie stelplaatsen rond Luik en legden spontaan het werk neer.

Verschillende buschauffeurs kregen afgelopen weken al te maken met incidenten, waaronder onbekenden die stenen gooiden. De directie van de Waalse openbaarvervoermaatschappij TEC vergadert momenteel met de vakbonden om een verdere staking af te wenden.