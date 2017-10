Team bendespeurders wordt dubbel zo groot Stéphanie Romans

Procureur-generaal Christian De Valkeneer op een persconferentie in Brussel De vijf speurders die onderzoek doen naar de Bende van Nijvel krijgen steun van minstens vier collega's. Procureur-generaal Christian De Valkeneer, de leider van het onderzoek, zegt dat zowel Comité P als de federale gerechtelijke politie extra mankracht vrijmaken. Het team zou minstens dubbel zo groot worden.

Momenteel bestaat de Cel Waals Brabant, zoals de speurdersploeg heet, uit vijf personen: drie Walen en twee Vlamingen. De laatste vier jaar waren er nog maar drie speurders, die zich voltijds bezighielden met de miljoenen pagina's in het dossier. Een maand geleden zijn er twee Nederlandstalige onderzoekers bijgekomen. "Het zijn allemaal ervaren werkkrachten, met jaren ervaring. Sommigen zijn er al vanaf het begin mee bezig", zegt De Valkeneer.

De Valkeneer krijgt op korte termijn extra mankracht. "Er komen drie tot vier speurders over van de gerechtelijke politie en Comité P", zegt De Valkeneer aan onze redactie. De speurders van Comité P hebben al ervaring in het Bende-dossier. "Zij hebben destijds meegeholpen in Ronquières en hoeven zich dus niet eerst maanden in te werken", aldus De Valkeneer. De procureur-generaal doelt daarmee op de zoekactie in het kanaal Brussel-Charleroi ter hoogte van Ronquières. Duikers zochten daar meermaals naar wapens van de Bende. Uiteindelijk viste de politie twee zakken met Bende-wapens op. Die zouden daar in de nacht van 10 op 11 november 1985, hooguit twee dagen na de overval op de Delhaize in Aalst, in het water zijn gegooid.

Het team zal de komende tijd met een twaalftal man op de zaak werken. Hoe lang zij in de ploeg blijven, is nog niet duidelijk. "Dat hangt af van de evolutie van het onderzoek", zegt De Valkeneer.