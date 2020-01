Team Belgische militairen in Iraaks Koerdistan blijft ter plaatse ondanks spanningen tussen Iran en VS AW

22 januari 2020

16u10

Bron: Belga 0 In Irak bevindt zich nog één team Belgische militairen, in de regio van Erbil, de hoofdstad van Iraaks Koerdistan in het noorden van het land. Dat meldt minister van Defensie Philippe Goffin. De activiteiten van de internationale coalitie onder leiding van de VS in Irak zijn opgeschort, nu de spanningen tussen Iran en de VS zijn opgelopen.

De internationale anti-IS-coalitie, die sinds 2014 in Irak actief is, kondigde op 5 januari aan de activiteiten tegen terreurgroep IS en de trainingsmissies op te schorten uit veiligheidsoverwegingen. Dat gebeurde twee dagen na de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani, die gedood werd in een Amerikaanse luchtaanval aan de luchthaven van Bagdad.

"De activiteiten van de Operatie Inherent Resolve (OIR, de naam van de operatie tegen IS in Irak en Syrië, nvdr.) zijn momenteel opgeschort", aldus Goffin in de Kamercommissie Landsverdediging, op vragen van parlementsleden Christian Lacroix (PS) en Wouter De Vriendt (Groen). "Het hoofdkwartier van de operatie is tijdelijk verplaatst buiten Irak (naar Koeweit, ndvr.)."

Volgens de minister zijn er momenteel geen Belgische militairen meer in Irak in het kader van Inherent Resolve en de trainingsmissie die door de NAVO wordt geleid (de NATO Mission Iraq). "Met uitzondering van een team in de regio van Erbil", zei hij nog.

Militaire inzet verlengen

Goffin, ook minister van Buitenlandse Zaken, verzekerde dat België geëngageerd blijft binnen de coalitie. Getuige daarvan is de beslissing van de regering in lopende zaken in december om de militaire inzet in Irak in 2020 te verlengen.