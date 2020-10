Te weinig vrouwen in Waalse regering: Denis Ducarme (MR) verliest ministerpost SVM

01 oktober 2020

12u20

Bron: Belga 6 De verhuis van Denis Ducarme van de federale naar de Waalse regering gaat niet door. Er was een probleem ontstaan omdat op die manier te weinig vrouwen overbleven. Hij zal nu de MR-fractie in de Kamer leiden, een functie die hij in het verleden al bekleedde.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.

Ducarme was tot vanmorgen bevoegd voor Landbouw, Zelfstandigen en Middenstand in de federale regering. In de nieuwe regering is er echter geen plaats meer voor hem. Het plan was dat hij bevoegd zou worden voor Ambtenarenzaken, Toerisme en Verkeersveiligheid in de Waalse regering, waardoor partijgenote Valérie De Bue fractieleider zou worden in het parlement van de Franse gemeenschap.

Maar dat was buiten de waard gerekend. Een bijzonder decreet schrijft immers voor dat de Waalse regering voor een derde uit vrouwen moet bestaan. Door het vertrek van De Bue zouden er echter nog maar twee vrouwen (op acht) in de regering-Di Rupo overblijven.

Na kort beraad werd beslist dat De Bue nu toch haar functie behoudt. Ducarme krijgt een galante uitweg als fractievoorzitter.

Lees ook: Vijftien ministers en vijf staatssecretarissen: dit is de volledige regering-De Croo