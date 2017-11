Te weinig vrachtwagenchauffeurs: sector experimenteert met gratis rijbewijs TT

10u57

Bron: VRT 0 BELGA Een rijbewijs voor een vrachtwagen halen, kost je al snel 4.000 tot 5.000 euro. En dat terwijl vrachtwagenchauffeur stilaan een knelpuntberoep is. De sector smeekt om goed opgeleide bestuurders, maar de vacatures geraken niet ingevuld. In Limburg komt er nu een experiment met een gratis opleiding, zo weet de VRT.

De provincie start een pilootproject op samen met de VDAB en de transportsector waarbij kandidaten grondig gescreend worden op hun motivatie en daarna worden voorgesteld aan werkgevers. Die voorzien dan een opleiding met steun van de provincie en bieden geschikte kandidaten garantie op een job.

In Limburg alleen staan er meer dan 200 vacatures voor vrachtwagenchauffeur open. De sector smeekt om Belgische chauffeurs die hier beter hun weg vinden dan buitenlandse bestuurders. Bovendien klopt het volgens de werkgevers niet dat Oost-Europese bestuurders nog altijd veel goedkoper zijn dan hun buitenlandse collega's.

Maar de opleiding om een rijbewijs C (vrachtwagen) en/of CE (vrachtwagen met oplegger of aanhangwagen) te behalen is niet goedkoop. "Vroeger kregen heel wat mannen een rij-opleiding tijdens de verplichte legerdienst. Als ze dan een job zochten, werd er dan ook sneller aan vrachtwagenchauffeur gedacht" zegt Pablo Coosemans van Atrium Opleidingen aan de VRT. "Zo'n opleiding kost 4.000 tot 5.000 euro. Weinig mensen willen dat uit eigen zak betalen en dus is er een groot tekort ontstaan."