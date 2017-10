Te weinig controle op surfgedrag kinderen 20u00

Duizenden kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar hebben vandaag les gekregen over hoe ze veilig kunnen surfen op het internet. Medewerkers van Proximus en Child Focus gingen naar meer dan 120 scholen om kinderen tips te geven en op gevaren te wijzen. En dat is nodig, want zeven op de tien kinderen mogen van hun ouders op die leeftijd al zonder enige controle surfen op hun smartphone.