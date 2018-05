Te weinig alternatieven voor gesloten Brusselse tunnels

Robby Dierickx en Kristof Aerts

28 mei 2018

17u50

1

De nieuwe fase van de renovatie van het Reyerscomplex is gisteren in een complete chaos gestart. Drie tunnels zijn vanaf nu tot eind 2018 gesloten: de Reyers-Montgomery in beide richtingen en de Reyers-Meisertunnel staduitwaarts. “Op een eerste dag is het altijd problematisch”, reageert Brussels minister Pascal Smet (sp.a). “Er hadden betere alternatieven aangeboden moeten worden”, vindt verkeersexpert Johan De Mol (UGent).