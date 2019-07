Te warm om te werken? Bedrijven zitten met vragen over maatregelen bij hitte HAA

23 juli 2019

19u47

Bron: Belga 156 Niet alle bedrijven weten wat ze moeten doen bij extreme temperaturen. Dat zegt Sisi Leemans, communicatieverantwoordelijke van Idewe, de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. "Wij krijgen deze periode heel veel vragen over de hitte en vanaf welke temperatuur werknemers niet meer mogen werken", klinkt het. Vanaf een bepaalde temperatuur is het namelijk wettelijk verplicht om maatregelen te nemen.

"Wanneer een bedrijf maatregelen moet nemen, hangt af van het soort arbeid en van de WBGT-index", aldus Leemans. De WBGT-index is de temperatuur die wordt gemeten met een vochtige globethermometer. Die verschilt van de "gewone" luchttemperatuur, want er wordt ook rekening gehouden met de luchtvochtigheid, de thermische straling en de luchtsnelheid. Zo kan de temperatuur van de lucht 40 graden zijn, terwijl de WBGT-index slechts 25 bedraagt.



De toelaatbare temperaturen zijn afhankelijk van hoe zwaar de fysieke arbeid is op het werk. Voor licht fysiek werk zoals een kantoorbaan is 29 op de WBGT-index de maximumtemperatuur, voor zeer zwaar fysiek werk zoals grondwerken ligt het maximum al op 18.

IJsjes en meer pauzes

"Ondernemingen doen vaak zelf al moeite om hun werknemers te beschermen tegen de hitte", zegt Leemans. "Bedrijven die werknemers hebben die veel buiten moeten werken, voorzien bijvoorbeeld in meer rustpauzes, gekoelde dranken, ijsjes, petten, zonnecrème enzovoort. Uurrooster worden ook vaak aangepast, zodat werknemers niet op het warmste van de dag moeten werken.”



Het is dan ook wettelijk verplicht om beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen voor werknemers die bij extreme temperaturen aan rechtstreekse zonnestraling worden blootgesteld, staat te lezen bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Ondernemingen moeten bovendien bij extreme temperaturen ook gratis aangepaste verfrissende dranken verstrekken en binnen de 48 uur een verluchtingssysteem in de werklokalen installeren wanneer het maximum wordt overschreden.

Dit kan je als werknemer zelf doen

"Duurt de hinder voort, wat onder meer kan blijken uit een rondvraag bij de werknemers, dan moet de werkgever rusttijden toestaan. Hij of zij kan bovendien autonoom beslissen om tijdelijke werkloosheid in te voeren". Voor het personeel raadt Idewe onder andere aan om regelmatig water te drinken, lichte maaltijden te eten en de kleding aan te passen.

Stad Brussel

Door de verwachte hitte heeft de stad Brussel alvast beslist om een deel van de diensten morgen, donderdag en vrijdag vanaf 13 uur te doen stoppen met werken, zo meldt Wafaa Hammich, woordvoerster van Brussels burgemeester Philippe Close. De diensten die enkel van ‘s morgens tot ‘s middags om 13 uur werken zijn in de eerste plaats de buitenwerkers. Het gaat dan bijvoorbeeld over de personen van de wegenwerken, de netheidsdiensten of de parkeerwachters.

Tegelijkertijd zijn er wel verschillende diensten van het departement demografie die wel open blijven voor het publiek in de komende hete dagen. Het gaat onder meer om de diensten burgerlijke stand, bevolking, administratief bureau voor vreemdelingen of de crèches.