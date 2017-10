Te veel verkeersboetes: De Wever roept schepenen op het matje Philippe Truyts

16u54 11 belga Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) tikt zijn schepencollege op de vingers. De dienstwagens van de acht schepenen verzamelden in 2015 in totaal 32 verkeersboetes en vorig jaar waren dat er zelfs 37.

Te veel voor De Wever. Verkeersveiligheid ligt hem nauw aan het hart en de burgemeester wil 'zero tolerance'. In een mail aan z'n schepenen wijst hij hen op hun voorbeeldfunctie.



Elke schepen krijgt in Antwerpen een dienstwagen met chauffeur. Een gunst die ook het managementsteam en de districtssecretarissen genieten. Maar blijkbaar gedraagt niet iedereen zich voorbeeldig achter het stuur. Bij acht schepenen vielen er twee jaar geleden 32 verkeersboetes in de bus, in 2016 zelfs 37. Een gemiddelde van vijf, al is niet duidelijk wie de stoutste chauffeur was.

Dit jaar gaat het beter, met na acht maanden tien boetes. Maar voor De Wever moet het nog omlaag. Verkeersveiligheid ligt hem nauw aan het hart. Zelf verplaatst hij zich als partijvoorzitter met een dienstwagen van N-VA.



Kijken we naar alle dienstvoertuigen, dan zijn er in 2015 145 boetes en vorig jaar 127 boetes gegeven. De teller staat dit jaar voorlopig op 30.