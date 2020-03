Te veel mensen stellen doktersbezoek uit: “Bel je huisarts, ook als je andere klachten hebt” kg

24 maart 2020

13u17

Bron: Belga 3 Mensen met ernstige, niet-coronagerelateerde klachten stellen de noodzakelijke zorg te lang uit, zo meldt Domus Medica, de vereniging van huisartsen in Vlaanderen en Brussel. Huisartsen roepen op om niet te aarzelen en sneller de huisarts telefonisch te contacteren, ook bij niet-coronaklachten. Ook het UZ Brussel doet die oproep.

Tijdens het afgelopen weekend consulteerden ook patiënten met gevorderde niet-coronaziekten de huisartsenwachtdiensten. Dat terwijl uitstel net kan leiden tot een verergering van bepaalde ziekten, melden huisartsen.

Mensen wachten te lang met het contacteren van een huisarts, onder meer omdat ze bang zijn besmet te geraken in de wachtkamer. Maar daar worden de nodige maatregelen genomen. De hele reorganisatie van de huisartsenpraktijken, met telefonische triage en triagepunten, zorgt ervoor dat patiënten met een mogelijke besmetting van het coronavirus geïsoleerd worden en apart onderzocht kunnen worden in de fysieke triagepunten.

Door deze reorganisatie wordt in de huisartsenpraktijken zelf een veilige omgeving gecreëerd waar patiënten met andere klachten terechtkunnen na telefonisch contact met hun huisarts, klinkt het.

Geen contact

Na de telefonische triage zal de huisarts deze patiënten met deze andere aandoeningen - zoals bijvoorbeeld acute buikklachten, wonden, verstuikingen, psychische problemen - in de praktijk op afspraak kunnen zien.

De meeste huisartsen voorzien ook een aanpassing in hun agenda, zodat er geen of minimaal contact is tussen de verschillende patiënten. De gouden regel blijft dus: als je klachten hebt (welke klacht het ook mag zijn), bel je huisarts. Uitstel van telefonisch contact kan snel tot verergering van bepaalde ziekten leiden met een moeilijkere behandeling en langer herstel tot gevolg.

UZ Brussel

Dat mensen te lang wachten voor ze naar de huisarts stappen, werd ook pijnlijk duidelijk op de spoeddienst in het UZ Brussel. Het aantal patiënten op de spoedgevallendienst in het UZ Brussel ligt lager dan normaal. Maar personen die zich aanmelden vertonen ernstige klachten doordat noodzakelijke zorg werd uitgesteld. Het UZ Brussel roept iedereen op om toch contact op te nemen met de huisarts bij twijfel over klachten.

"Huisartsen kunnen via een speciaal telefoonnummer voor hun patiënten een dringende afspraak voor een consultatie in het UZ Brussel inplannen, zodat patiënten een bezoek aan de spoed kunnen vermijden", vertelt Gina Volckaert, woordvoerster van het UZ Brussel.

Lees ook:

De dagboeken van vijf West-Vlaamse helden: “Die blik in de ogen van de mensen als je binnenstormt bij een MUG-interventie, dat is doodsangst” (+)

Zij verzorgen 3 op de 4 patiënten: longartsen komen pas écht uit hun kot (+)

Je mond bedekken met een sjaal en handschoenen dragen tegen het coronavirus, helpt dat?