Te vaak onterechte stops op pechstrook Delphine Vandenabeele

19 april 2018

07u26

Ongeveer de helft van de mensen die stoppen op de pechstrook, respecteren de veiligheidsvoorschriften niet. Dat blijkt uit een nieuwe enquête van Vias institute bij een representatief staal van de Belgische bevolking.

Eén op de drie autobestuurders is al eens gestopt op de pechstrook langs de autosnelweg. Iets minder dan de helft heeft op dat moment de essentiële veiligheidsvoorschriften nageleefd, namelijk het plaatsen van de gevarendriehoek en het dragen van een fluohesje. Acht op tien personen die gestopt zijn, voelden zich dan ook onveilig op de pechstrook.

Telefoneren op pechstrook verboden

Van de mensen die al eens gestopt zijn op de pechstrook had bijna zeven op de tien autopech. Een op de tien stopte omwille van een ongeval en een andere tien procent stopte om een sanitaire stop te maken. De overige mensen houden halt om hun gps in te stellen of te telefoneren. Dat is uiteraard verboden en gevaarlijk.

Onterecht stoppen op de pechstrook is een overtreding van de tweede graad en kan je een boete van 116 euro opleveren.

Minder dan de helft volgt de veiligheidsvoorschriften

Als je op de pechstrook gestopt ben, is het belangrijk om de veiligheidsvoorschriften te volgen. Slechts 49 procent van de mensen stelde de gevarendriehoek op. Uit de studie bleek ook dat slechts vier op de tien mensen weten dat de gevarendriehoek op honderd meter van het voertuig moet komen om de veiligheid te bewaren.

De helft van de mensen in het onderzoek draagt een fluovestje als ze op de pechstrook staan. Een opvallende vaststelling daarbij is dat 44 procent van de Belgen het fluovestje in de koffer bewaart. Het bevindt zich dus niet binnen handbereik van de chauffeur en kan dan ook niet gedragen worden bij het verlaten van de wagen, zoals verplicht.