Te snel gestaakt bij De Lijn volgens vakbondssecretaris

16 augustus 2019

Onvrede bij de chauffeurs omdat de directie van De Lijn niet inging op de vraag om voor vandaag de zaterdagdienst in te voeren ligt aan de basis van de staking die vanmorgen spontaan uitbrak in de stelplaats van Tielt-Winge. Ook in enkele stelplaatsen van Halle-Vilvoorde wordt in beperkte mate gestaakt om deze en andere redenen. Dat is vernomen in vakbondskringen. De secretaris van Acod vindt wel dat er iets te vlug naar het stakingswapen werd gegrepen.

“Sinds de hervorming bij De Lijn behoort de regio Leuven samen met die van Mechelen tot dezelfde vervoersregio. Het is dan ook niet te begrijpen dat De Lijn voor de regio Mechelen voor vandaag de beperktere zaterdagdienst invoerde, maar niet wou ingaan op de vraag van het personeel van de stelplaats Tielt-Winge om dat ook bij hun te doen. In stelplaatsen van Halle-Vilvoorde zoals Dilbeek wordt om dezelfde reden gestaakt, maar worden ook andere dingen aangekaart zoals het personeelstekort en hitteplan”, aldus vakbondssecretaris Marcel Conters (ACOD).

Conters begrijpt het ongenoegen van de stakers en zal ook een stakingsvergoeding uitbetalen, maar is ontevreden over het feit dat er naar het stakingswapen gegrepen is. “De staking is het gevolg van een oproep van individuen op sociale media die de steun kreeg van een bepaalde vakbond. Tussen de vakbonden was er hierover echter geen overleg, noch werd het stakingsprotocol met de directie van De Lijn gerespecteerd om vooraleer te staken eerst 14 dagen te overleggen. Voor zware aangelegenheden mag er volgens mij nog steeds onmiddellijk naar het stakingswapen gegrepen worden, maar dat was hier niet het geval”.