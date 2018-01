Te moe om nog te rijden? Deze speekseltest kan ongevallen voorkomen ep

Bron: Belga 0 Thinkstock Met slaaptekort achter het stuur kruipen, het is bijna even gevaarlijk als rijden met een glaasje op. Vermoeide bestuurders veroorzaken naar schatting ongeveer 10 tot 25 procent van de verkeersongevallen. Maar als het van Franse wetenschappers afhangt, daalt dit cijfer binnenkort dankzij een speekseltest die aantoont of je nog in staat bent veilig een voertuig te besturen. Dat melden de kranten van Het Mediahuis vandaag.

Tests om te bewijzen dat je alcohol of drugs in je bloed hebt bestaan al langer. Maar nu ontdekten onderzoekers in Frankrijk dat twee stoffen in je speeksel verraden of je te moe bent om alert een voertuig te besturen. Op basis van tests met 17 proefkonijnen kwamen de experts van het slaapcentrum in het Parijse ziekenhuis Hôtel Dieu erachter dat het niveau van het hormoon cortisol en het enzym alfa-amylase daalt wanneer we met slaaptekort kampen. Dus, hoe lager de waarden van deze stoffen, hoe groter het slaaptekort en hoe slechter we presteren achter het stuur. Vermoeide bestuurders reageren namelijk trager op de weg, zijn minder alert en sturen slechter.

Het zal echter nog even duren voor bestuurders dit soort speekseltest kunnen kopen. Het onderzoek zit namelijk nog in een beginfase.

Stef Willems van het instituut voor verkeersveiligheid Vias reageert alvast enthousiast op de ontdekking van de Franse slaaponderzoekers. "Zo’n test kan nuttig zijn, zeker wat de preventie van ongevallen betreft. Er bestaat namelijk nog geen objectief meetinstrument voor vermoeidheid. Het is wel belangrijk eerst te bekijken hoe die test ingezet kan worden. Bij politiecontroles lijkt het me minder nuttig, je kan vermoeide mensen na een nachtshift moeilijk verbieden om naar huis te rijden. Maar bestuurders kunnen de test wel zelf gebruiken om zelf hun toestand beter in te schatten.”