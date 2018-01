Te midden van storm over Trumps affaire heeft iedereen het over de outfit van Melania en de verborgen betekenis erachter ep

31 januari 2018

11u21

Bron: Washington Post, Independent, Daily Mail 1 Als Melania Trump in het openbaar verschijnt, dan slaat de Amerikaanse pers traditiegetrouw aan het speculeren. Zeker nu de media in de ban zijn van de vermeende affaire van haar man met pornoster Stormy Daniels vlak na de geboorte van Baron Trump. Maar tijdens The State of The Union ging vooral haar outfit, een wit maatpak van Dior, en de mogelijke betekenis erachter over de tongen. Was het een stil verzet tegen haar overspelige man?

Het liefst houdt Melania Trump zich gedeisd, de laatste maanden werd ze zelden nog aan de zijde van president Donald Trump gespot. Enkele weken geleden verscheen een artikel in The Washington Post waarin Donald Trump niet alleen beschuldigd werd van overspel met een affaire, ook zou hij pornoster Stormy Daniels een flinke som betaald hebben om te zwijgen hierover. Melania zou zo kwaad zijn, dat ze in plaats van zoals gepland de president naar Davos te vergezellen, ze van rust en de zon in Mar-a-Lago, Florida genoot. Hoewel ze geen woord heeft gezegd tijdens de State of the Union, gaf ze volgens de Amerikaanse pers en Twitteraars gaf ze wel een heel sterke boodschap met haar witte, glamoureuze mantelpakje en wit hemd.

Wat Hillary en Melania gemeen hebben

Erg uitzonderlijk viel Melania op in de overwegend zwarte massa. Volgens velen was dat niet toevallig. Wit was namelijk de favoriete kleur van Trumps rivaal Hillary Clinton tijdens de laatste presidentsverkiezingen. Zij heeft namelijk meer gemeen met Melania dan enkel een liefde voor witte maatpakken. Hillary was in het verleden ook ooit de first lady van de Verenigde Staten, en ook haar huwelijk met toenmalig president Bill Clinton kwam op de helling te staan toen zijn affaire met Monica Lewinsky breed in de media uitgesmeerd werd.

Wit = de kleur van verzet

Ook was wit dé kleur van de suffragettes, een beweging van Amerikaanse vrouwen die strijden voor de vrouwenrechten in het begin van vorige eeuw. De vrouwelijke leden van de Democraten verschenen vorig jaar eveneens in witte outfits op de eerste verschijning van Trump in het Congres, als een publiek verzet tegen zijn administratie. En erg recent ging moderne feministe Kesha voor deze kleur om duidelijk te maken dat ze de dames achter Time's Up en Me Too steunde.

Melania viel in haar wit ensemble erg op tussen de voornamelijk zwarte achtergrond, het leek wel alsof de dresscode van de State of the Union donker was. De first lady applaudisseerde en glimlachte tijdens de speech van haar man, maar het kwam allemaal nogal houterig en onnatuurlijk over, alsof ze een script volgde. Het was de eerste openbare verschijning van Donald en Melania samen sinds 15 januari. Ze kwamen wel in aparte auto’s toe en ook tijdens de State of the Union was er haast geen contact tussen de twee.

Melania Trump in suffragette white. 🤣#SOTU#StateOfOurUnion pic.twitter.com/W2MU6vUIcq Holly Figueroa O'Reilly(@ AynRandPaulRyan) link

Melania is wearing white in honor of women's #suffrage.



Just kidding.

She's wearing white for Trump's base.#SOTUpic.twitter.com/JRJwa4RTNZ Victoria Brownworth(@ VABVOX) link

Melania's white suit is reminiscent of the white that was the Democratic women's color of choice last year -- they wore a color associated with the suffragette movement to show support for policies such as equal pay for equal work. Siobhan Hughes(@ siobhanehughes) link

Melania Trump in that white pantsuit looks a little Resistance curious... #SOTU pic.twitter.com/hoilVIvJpb Caroline O.(@ RVAwonk) link