Te koop op markt in Tongeren: nazikerstballen KVDS

22 oktober 2018

16u31 0 Een Nederlandse vrouw die een markt in het Limburgse Tongeren bezocht, wist even niet waar ze het had toen ze plots een kraampje passeerde waar kerstballen met nazisymbolen werden verkocht. Op de ballen prijkten swastika’s en adelaars van het Derde Rijk. De vrouw deelde er gisteren foto’s van op Twitter.

“Op de markt in Tongeren worden gezellige kerstspullen verkocht”, schreef de vrouw uit Oostzaan boven Amsterdam bij foto’s van twee setjes van zes kerstballen en een piek met nazi-emblemen. Van wie de stand precies was, is niet duidelijk.

Op de markt in Tongeren worden gezellige kerstspullen verkocht. pic.twitter.com/YCJAjUiFf0 Merel Kan(@ merelkan) link

Het is niet de eerste keer dat dergelijke koopwaar aangeboden wordt in Tongeren. Begin vorige maand nog nam de politie er verscheidene nazisouvenirs in beslag op de wekelijkse antiekmarkt. Een passant had de spullen opgemerkt en schepen Guy Schiepers verwittigd. Die belde de politie. De standhouder zou al drie jaar hakenkruisen en dolken van de SS verkocht hebben.





Of het toegelaten is of niet? De wetgeving daarover is vaag, volgens het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia. “Originele stukken die dateren uit de naziperiode zijn niet verboden want ze hebben een historische waarde”, aldus Lode Denolf. “Reproducties zijn dan weer verboden.”





Het is niet duidelijk of de spullen op de foto’s van gisteren echt zijn dan wel replica’s. Die welke in september werden aangeboden in elk geval wel, want de standhouder kreeg later alles terug van de politie.