Te grote vrachtwagen rijdt zich vast aan inrit Stefaniatunnel

12u26

Bron: Belga 3 belga (archieffoto) In Brussel is de Stefaniatunnel richting Ter Kameren en de lus van de Louizatunnel sinds 11.15 uur deze middag gesloten, omdat een vrachtwagen die te groot is voor de tunnel, zich aan de inrit heeft vastgereden. Dat is vernomen bij Brussel Mobiliteit.

"We proberen de vrachtwagen nu uit de tunnel te krijgen", aldus woordvoerster Inge Paemen. Daarna wordt nagegaan of er schade is en of die eventueel al voorlopig kan worden hersteld om de veiligheid te garanderen. "Het is nog te vroeg om daarover uitspraken te doen", aldus de woordvoerster.

De Stefaniatunnel en de lus van de Louizatunnel blijven voorlopig afgesloten in de richting van Ter Kameren.

#TunnelBru Een vrachtwagen heeft zich vastgereden aan de inrit van de Stefaniatunnel. > Ter Kameren. Hulpdiensten en technische ploegen werken om de inrit weer vrij te krijgen. De Stefaniatunnel en de lus van de Louizatunnel blijven voorlopig afgesloten > Ter Kameren. Mobiris NL(@ MobirisNL) link