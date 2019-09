Te gezond voor een premie: een op vijf verliest zorgbudget na controle RL

14 september 2019

05u58

Bron: Belga 0 Eén op de vijf zwaar zorgbehoevenden verloor vorig jaar na controle zijn maandelijkse zorgbudget van 130 euro. Dat is een stijging in vergelijking met vroeger, schrijft Het Nieuwsblad zaterdag. Een nieuw meet­systeem moet willekeur en verkeerde interpretaties voortaan indijken.

Wie zwaar zorgbehoevend is, kan in Vlaanderen via zijn ­ziekenfonds een zogenaamd "zorgbudget" aanvragen, van 130 euro per maand. Het gaat dan bijvoorbeeld om ouderen die in een woon-zorgcentrum verblijven, maar ook om ­mensen die thuis veel ondersteuning nodig hebben.

Meer dan 260.000 mensen krijgen vandaag zo'n budget. Om te bepalen of iemand daar recht op heeft, voert de overheid jaarlijks zo'n 4.500 controles uit. Vorig jaar verloor 19,9 procent van de gecontroleerde mensen dat budget. De jaren voordien was dat ­respectievelijk 15,6 en 16 procent.

Een verklaring voor die stijging kan het bedrijf Mediwe, dat die controles uitvoert, niet geven. "Het kan wel zijn dat die tweede bevraging iets grondiger wordt gedaan, dat er iets sneller wordt doorgevraagd dan bij de eerste enquête", zegt Christophe ­Deman van Mediwe. "Het is natuurlijk ook niet eenvoudig. Het is een ja of nee situatie met een grote impact."

Het Agentschap Zorg en ­Gezondheid geeft toe dat het huidige systeem niet ideaal is. Om het objectiever en ­wetenschappelijker te maken, gaat de overheid daarom vanaf 2021 met een nieuwe schaal werken, de zogenaamde BelRai. De basis daarvan wordt ook al in andere landen gebruikt.