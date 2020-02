Exclusief voor abonnees Te duur en te complex: kwart aannemers mijdt lage-emissiezones Sven Ponsaerts

18 februari 2020

17u46 0 U woont in een grootstad? Doe uw vakwerk dan maar zelf. Bijna een kwart van de aannemers wil niet aan de slag in de lage-emissiezones in Gent, Antwerpen of Brussel, wegens te duur en te complex. Vooral technische installateurs zien de binnenstad niet zitten.

Een kleine stormschade aan het dak in hartje Gent, een kapotte boiler in Antwerpen of een verwarmingsketel die een onderhoudsbeurt vraagt in Brussel? Grote kans dat u ettelijke telefoontjes of e-mails doet alvorens een vakman ter plaatse te krijgen. Bijna een kwart (23%) van de aannemers wil niet aan de slag in de lage-emissiezone (LEZ) in Gent, Antwerpen en Brussel, zo blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB). Vooral technische installateurs, die op een dag dikwijls meerdere adressen aandoen, zien de lage-emissiezones niet zitten: 29% is niet bereid zo’n zone in te rijden, ook al heeft dat omzetverlies tot gevolg.

