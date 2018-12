Taxshift doet uw loon vanaf 1 januari met zo’n 36 euro stijgen ADN

04 december 2018

13u09

Bron: Belga 70 Goed nieuws voor iedereen: vanaf 1 januari stijgt het netto maandloon van alle werknemers met zo'n 36 euro. Dat blijkt uit berekeningen van hr-specialist SD Worx. Door de taxshift blijft er netto meer over van ons brutoloon.

De taxshift werd ingevoerd door de regering Michel met de bedoeling meer jobs te creëren en werken aantrekkelijker te maken. Naast een daling van de werkgeversbijdragen kwam er ook een verhoging van de nettolonen. Een eerste luik ingrepen was voelbaar begin 2016, een tweede luik begin 2018 en een laatste luik zal voelbaar worden op 1 januari 2019.

Meer bepaald stijgt voor iedereen de belastingvrije som en wordt de inkomensschijf van veertig procent verbreed. Met andere woorden: een groter deel van ons inkomen wordt belast aan veertig procent, en minder aan 45 procent. Wat betekent dit voor de werknemers? Gemiddeld houden we vanaf 1 januari maandelijks 36 euro meer over. Procentueel is de stijging het grootst voor de lage lonen.

Concreet:

- Iemand met een brutoloon van 2.000 euro, houdt vanaf 1 januari 2019 1.612,63 euro netto over. Dat is een stijging met 2,36 procent of 37,19 euro in vergelijking met 2018.

- Wie 3.000 euro bruto verdient, zal in 2019 1.955,51 euro overhouden, berekende SD Worx. Dat is een stijging met 1,87 procent of 35,84 euro tegenover 2018.

- Bij een brutoloon van 4.000 euro blijft voortaan 2.394,91 euro over: 1,52 procent of 35,85 euro meer dan in 2018.

- Wie 5.000 euro verdient zal 2.804,26 euro overhouden: 1,70 procent of 46,86 euro meer.

Voor alle duidelijkheid: dat is gerekend zonder indexeringen van de lonen in 2019 en eventuele CAO-stijgingen.

SD Worx becijferde ook het effect van de taxshift over vier jaar. Voor de laagste lonen (2.000 euro bruto) leverde die taxshift na vier jaar bijna 12 procent meer loon op, of 168 euro extra per maand. Voor een brutomaandloon van 3.000 euro gaat het om een stijging met 7,58 procent of 138 euro extra per maand. Wie bruto 4.000 euro verdient, houdt na vier jaar 5,54 procent meer loon over of 126 euro extra per maand. Wie 5.000 euro bruto verdient, ziet zijn nettoloon 4,79 procent stijgen, of 128 euro extra per maand.