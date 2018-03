Taxiprotest in Brussel morgen: "Blijf thuis of neem trein" - Hier wordt hinder verwacht Betoging begint om 5 uur en duurt de hele dag HA

26 maart 2018

15u13

Bron: Belga 8 Het verkeer in Brussel dreigt morgen helemaal in de soep te draaien door een actie van een aantal Brusselse taxiverenigingen. Er worden meer dan 500 taxi's verwacht. Zij willen de belangrijkste assen de hele dag blokkeren, uit protest tegen de taxi-app Uber en het beleid van Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet.

De betoging start om 5 uur en duurt de hele dag. Op verschillende strategische plaatsen zullen taxi's samenkomen om in colonne de belangrijkste assen te blokkeren. Ook taxichauffeurs van andere steden en regio's in Europa zouden zich bij de actie aansluiten.

Kom niet met de wagen naar Brussel, maar neem trein of metro Politiewoordvoerster Ilse Van de Keere

Er wordt veel hinder verwacht op de E19 en E40 van en naar de hoofdstad. Ook op de kleine ring zal de actie voelbaar zijn. Aan het Zuidstation wordt een blokkade ingesteld om te verhinderen dat chauffeurs van Uber kunnen profiteren van de acties van de taxichauffeurs.

Sam Bouchal van taxivereniging FeBeT roept pendelaars op om morgenvroeg thuis te blijven of met de trein naar Brussel te komen. Ook politiewoordvoerster Ilse Van de Keere waarschuwt voor veel verkeersproblemen. "Aangezien er sprake is van blokkades, zal er heel veel hinder zijn. We raden iedereen aan om zeker niet met de wagen naar de hoofdstad te komen en zoveel mogelijk de trein of metro te nemen."

Kritiek op minister Smet

"Het zal een zware actie zijn die Brussel volledig zal lamleggen", aldus nog Bouchal. "We hebben opgeroepen om geen schade aan te richten." Hij excuseert zich voor de nadelen die de burgers zullen ondervinden, maar benadrukt dat de sector al sinds 2015 tevergeefs probeert in dialoog te treden. "In het overlegcomité wordt er helemaal niet overlegd", klinkt het. "Minister Smet deelt er alleen de beslissingen van de regering mee."

De taxichauffeurs zijn gekant tegen de liberalisering van de sector. Ze eisen dat Uber zich naar de huidige regels plooit en vragen het ontslag van minister Smet.