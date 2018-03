Taxichauffeurs leggen verkeer in Brussel lam Groot protest tegen Uber en mobiliteitsminister Smet Freya De Coster HA

27 maart 2018

06u19

Bron: Belga, eigen berichtgeving, Vlaams Verkeerscentrum 927 Honderden taxichauffeurs hebben vandaag in Brussel geprotesteerd tegen taxi-apps zoals Uber en het beleid van Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet. Dat veroorzaakte vanochtend enorm veel verkeershinder op de Brusselse ring. Rond 17 uur was de betoging afgelopen.

De politie Brussels Hoofdstad Elsene vraagt alle taxichauffeurs om terug te keren naar huis en maant de taxi's in de straten aan om de blokkades in de stad op te heffen. "Het is tijd om naar huis te gaan", laat politiewoordvoerster Ilse Van de keere weten. In totaal werden 94 taxi's geverbaliseerd door de politie.

Een grote groep taxichauffeurs verzamelde rond 14 uur op het Schumanplein om er de delegatie die op overleg was gegaan bij Brussels minister-president Rudi Vervoort te ontvangen. Iets na 15 uur vond de politie het welletjes en kwamen commando's tussen om de taxi's te verwijderen en de Europese wijk vrij te maken.

"Het overleg met minister-president Vervoort was positief en ik hoor dat het weinig waarschijnlijk is dat het taxiplan van minister Smet er in deze vorm zal doorkomen. Er is nog weinig steun voor het plan", stelt Pierre Steenberghen, secretaris generaal van taxifederatie GTL.

"Er is geluisterd. De minister-president, die enigszins het initiatief overneemt, laat toch blijken dat er beter moet nagedacht worden en dat er een betere analyse nodig is", zegt Steenberghen.

Of er in de nabije toekomst geen acties meer volgen van de taxisector zal afhangen van de snelheid waarmee de taskforce, die de regering heeft beloofd om de oneerlijke concurrentie aan te pakken, opgesteld wordt.

Waarom wordt er betoogd?

De taxichauffeurs protesteerden met de acties tegen het taxiplan van mobiliteitsminister Pascal Smet (sp.a). In dat plan zal iedereen gelijk zijn voor de wet en worden licenties individueel toegekend en niet meer door exploitanten. Elke taxichauffeur wordt zo zelfstandige en dat is niet naar de zin van de sector, die vreest te vervallen in mini-jobs. Met de massale betoging willen de taxichauffeurs dat er nu eindelijk naar hen geluisterd wordt.

Taxigroepering GTL Taxi zegt "de woede en wanhoop van de taxichauffeurs te begrijpen". Volgens de vereniging toont het protest dat "het de hoogste tijd is dat Brussel het probleem van de Uberisatie gaat aanpakken".

"De politiek zegt duidelijk dat er te veel Ubers zijn om het niet te legaliseren. De wet wordt dus omgebouwd speciaal voor Uber", zegt Thierry Willekens, directeur van Unitax Brabant. "De 70.000 chauffeurs in België zullen hierdoor alle werkzekerheid verliezen en aan het werk moeten als kleine zelfstandige. Wij hebben alle regels opgevolgd, taximeters van bijna 3.000 euro geïnstalleerd, noem maar op. Nu zetten ze gewoon de Amerikaanse maffia naast ons en laten ze hen zonder taximeters rijden. Het Europees hof heeft een uitspraak gedaan dat ze hun chauffeurs moeten betalen en op de loonlijst zetten, maar dat gebeurt dus niet."

De wet wordt speciaal voor Uber omgebouwd. Tienduizenden chauffeurs in België zullen hierdoor alle werkzekerheid verliezen Thierry Willekens, directeur van Unitax Brabant

Volgens de Belgische Taxifederatie Febet is het probleem echter groter dan de taxi's. "Als we deze strijd verliezen, en verslaan worden door de platformen als Uber, zal het probleem zich in alle sectoren verspreiden", zegt woordvoerder Sam Bouchal. "Deze actie moet het moment vormen om een groot nationaal debat te voeren dat in vraag stelt in welke maatschappij we morgen willen leven. Gaan we proberen om de solidariteit tussen de sterkere en de zwakkere te versterken of wordt het ieder voor zich? Je zag het al bij Deliveroo waar de koeriers verplicht werden om zelfstandige te worden. Dat willen we niet."

Kritiek op Smet

Nog volgens Bouchal probeert de taxisector al sinds 2015 tevergeefs in dialoog te treden, "maar wordt er in het overlegcomité helemaal niet overlegd". "Minister Smet deelt er alleen de beslissingen van de regering mee." De chauffeurs vragen het ontslag van de minister. Die wil vandaag niet officieel reageren. Op zijn kabinet valt wel te horen dat "elke stap in dit dossier gevalideerd is geweest door de hele regering".

In het taxiplan van Smet wordt de kritiek van de misnoegde chauffeurs tegengesproken. De nieuwe licentie zal gelden als een persoonlijke erkenning, net zoals in de sector van veiligheidsagenten. De taxichauffeur heeft dan de keuze om als zelfstandige, werknemer of in een coöperatieve aan het werk te gaan. De bestaande bedrijven kunnen net zoals voorheen met personeel blijven werken, maar kunnen zelf geen licenties meer doorverkopen. Uber moet zich naar het plan van het kader schikken en zal net zoals de taxichauffeurs aan alle regels, zoals maximum- en minimumprijzen, moeten voldoen om erkenning te krijgen.

Taxidienst Uber laat intussen weten dat het wil samenwerken met de hele sector - ook de taxi's - voor een betere mobiliteit in Brussel. "We geloven dat alle professionele bestuurders een rol te spelen hebben in de verbetering van de mobiliteit in Brussel", reageert Joost Verdriesen, algemene directeur van Uber in België.

