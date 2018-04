Taxichauffeurs in Vlaanderen zullen Nederlands moeten kunnen, ruimte voor Uber Weyts schiet Uber in nieuwe taxiregels niet af mvdb

20 april 2018

12u36

Bron: Belga 8 In de toekomst zullen taxichauffeurs in Vlaanderen Nederlands moeten kunnen spreken met hun klanten. Dat staat in het ontwerp van taxidecreet van minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) dat vandaag goedgekeurd werd door de Vlaamse regering. In het plan worden ook een aantal bestaande regels geschrapt: daardoor komt er niet alleen ruimte voor meer taxi's, maar zullen ze ook goedkoper worden. Er is in de plannen ook ruimte voor alternatieve taxidiensten zoals Uber. Die organisatie zal zich volgens Weyts echter moeten schikken naar de regels, zoals werken met herkenbare voertuigen en een meter.

Anders dan in het buitenland wordt de taxi in Vlaanderen gezien als een vrij uitzonderlijk en duur vervoermiddel. Er rijden ook relatief weinig vergunde taxi's rond.

Weyts koestert al langer plannen om de taxiregels te hervormen. Hij wil de taxi's vooral 'democratiseren', zodat het een "waardig alternatief wordt voor iedereen". Concreet zullen taxidiensten voortaan zelf hun prijzen mogen bepalen. Er komt wel een minimumtarief om sociale dumping te vermijden.

Meer bewegingsvrijheid

Taxidiensten krijgen ook meer bewegingsvrijheid. Momenteel is het werkingsgebied van een taxi beperkt tot het grondgebied van de gemeente waar de taxi een vergunning heeft. Dat betekent in de praktijk dat een taxi die een klant van Antwerpen naar Gent brengt geen passagiers kan oppikken in Gent. Zo moet je als klant ook opdraaien voor de lege terugrit van je taxi. In de toekomst zullen taxidiensten hun werkingsgebied tot heel Vlaanderen kunnen uitbreiden. "Zo kan het aantal lege terugritten beperkt worden en wordt een taxi goedkoper voor de exploitant en voor de klant", aldus Weyts.

Quotum geschrapt

Verder wordt het quotum van 1 taxi per 1.000 inwoners geschrapt. De vergunningsvoorwaarden worden beperkt tot de minimumvereisten die echt belangrijk zijn voor de passagier. Zo moeten de chauffeurs alle nodige attesten beschikken (bijvoorbeeld een attest van goed gedrag en zeden) en moeten de voertuigen net, veilig en gekeurd zijn.

Er wordt wel een nieuwe vereiste opgelegd: elke chauffeur moet Nederlands kunnen spreken met klanten. "We vinden het essentieel dat er een basiskennis Nederlands is", zegt Weyts.

"Dezelfde regels voor iedereen"

De versoepelde regelgeving moet de weg ook vrijmaken voor alternatieve diensten zoals Uber. Maar dat betekent volgens Weyts wel dat Uber zich zal moeten schikken naar de Vlaamse regels. "We hanteren dezelfde regels voor iedereen", klinkt het. Dat betekent concreet dat ook Uber zich aan de minimumtarieven zal moeten houden, zal moeten werken met herkenbare voertuigen en met een meter. "Uber krijgt de kans in het legale circuit te treden. Doen ze dat niet, dan zullen ze beboet worden", klinkt het.

Een woordvoerder van Uber laat in een korte reactie weten "alvast uit te kijken naar het perspectief op moderne hervormingen van de Vlaamse regering". Uber wil wel "wachten op de goedgekeurde tekst om het voorstel te kunnen bestuderen", klinkt het.

Het decreet geeft de taxi's ook een rol in het vernieuwde openbaar vervoer. Zo zullen er in de toekomst OV-taxi's kunnen ingezet worden als vorm van openbaar vervoer.

Het ontwerp van decreet is nu goedgekeurd door de Vlaamse regering. Minister Weyts had tijdens het opstellen van het nieuwe decreet al overleg met alle betrokken partijen. Hij wil die dialoog voortzetten. Het Vlaams Parlement krijgt het laatste woord.

"Deur geopend voor verregaande deregulering"

GTL-Taxi, de Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur, reageert dat het nieuwe decreet de deur opent voor een verregaande deregulering van de sector.

"We hebben het gevoel dat het decreet gemaakt is om alternatieve diensten zoals Uber toe te laten", zegt Pierre Steenberghen, woordvoerder van GTL-Taxi. "Maar dan moet wel de vraag gesteld worden of Uber wel hét toekomstmodel is. Het bedrijf maakte vorig jaar 4,5 miljard dollar verlies. Per taxirit lijdt Uber met zijn dumpingtarieven 40 procent verlies. Het zijn de financiers van de onderneming die daarvoor opdraaien, maar is dat houdbaar?"

Steenberghen benadrukt ook dat de huidige wetgeving "niet oudbollig is". "De sector is innovatief. De taxi's in Vlaanderen zijn ook al verbonden met een app, alleen krijgen we het voorlopig minder goed verkocht dan Uber."

Toch zegt GTL-Taxi akkoord te zijn met het ontwerp van taxidecreet van Weyts. "De uitvoeringsbesluiten zullen evenwel zeer belangrijk zijn", benadrukt Steenberghen. Zo is de sector volgens hem erg bezorgd dat het in de steden tot congestie zou komen bij de standplaatstaxi's, "zoals dat vandaag bijvoorbeeld het geval is in Amsterdam".

GTL-Taxi is ook beducht voor sociaal-economische achteruitgang. "We willen zeker geen verschraling van het sociaal-economisch landschap. Vandaag werkt 70 procent van de taximensen als werknemer."

Steenberghen beveelt ook aan dat de solvabiliteit van startende taxichauffeurs nagekeken zou moeten worden. "We moeten mensen tegen zichzelf beschermen voor ze in het beroep stappen.