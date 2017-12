Taxichauffeurs gaan vanaf dinsdag protestacties houden in Brussel EB

Bron: Belga 1 BELGA De taxichauffeurs gaan vanaf dinsdag en voor onbepaalde tijd protestacties houden in Brussel. Dat meldt de Brusselse taxifederatie Fédération belge des taxis (Febet), die eind november al een stakingsaanzegging hiervoor ingediend heeft.

Andere vertegenwoordigers uit de sector zouden zich aansluiten bij de acties. Wat die precies zullen inhouden is nog niet duidelijk, er zou nog een gemeenschappelijk persbericht komen.

Febet wil met de actie protesteren tegen Uber en haar ongenoegen laten blijken over uitlatingen van Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a). Die verklaarde eerder in de media dat Uber X volgens een juridische analyse "legaal of op de rand van de legaliteit" is. "Een provocatie", aldus Febet.