Taxichauffeurs dagen Uber-chauffeurs voor rechter jv

16 juni 2018

06u42

Bron: belga 0 Een twintigtal taxichauffeurs van de Belgische Taxifederatie (Febet) stapt naar de rechter om een verbod te vragen op Uber BV (in Nederland) en een tiental chauffeurs die op het platform werken. Dat bericht L'Echo. Ze willen dat de Uber-chauffeurs niet langer in Brussel rondrijden met een licentie voor verhuurwagens met chauffeur, op straffe van een dwangsom van 1 miljoen euro per dag.

"Uber en zijn chauffeurs zijn oneerljke concurrentie en schenden de sociale en regionale wetgeving. Je kan moderniseren en een platform oprichten, maar je moet je aan de wet houden", zeggen Antoine Chomé en Nicholas Ouchinsky, twee advocaten die Febet en de taxichauffeurs verdedigen.

Ze vragen aan de Franstalige handelsrechtbank in Brussel om een hele reeks documenten te eisen, met name de BTW-listing van Uber en de gedagvaarde chauffeurs, de routekaarten van de chauffeurs, de geschreven 'limousine'-contracten en de RSZ-listing van Uber in Nederland.

"We zullen aantonen dat Uber het publiek en het Brussels gewest bedriegt door licenties voor verhuurvoertuigen te gebruiken terwijl de chauffeurs in realiteit met taxi's rijden", klinkt het. Daarvoor werden er ook al vaststellingen gedaan door deurwaarders. De zaak komt op 27 juni voor.