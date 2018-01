Taxichauffeurs blokkeren verkeer in Brussel uit protest tegen Uber Freya De Coster hr

11u03

Bron: Eigen berichtgeving 2 Ongeveer 200 taxi's zijn deze voormiddag als begrafenisstoet over de Brusselse kleine ring getrokken. Met de symbolische actie protesteren ze tegen het lot dat hen naar eigen zeggen boven het hoofd hangt als er geen taxiplan komt dat de oneerlijke concurrentie van Uber aan banden legt.

Vanaf 9 uur verzamelden de taxi's voor het Justitiepaleis om het hele Poelaertplein te bezetten. Daarna trok de colonne van taxi's met op kop de wagen met de doodskist richting het kabinet van Brussels minister-president Rudi Vervoort om met veel getoeter hun boodschap duidelijk te maken.

"We hebben absoluut nood aan een goed taxiplan", zegt Pierre Steenberghen, secretaris-generaal van de taxibedrijvenfederatie GTL. "In 2015 is minister Smet al met een taxiplan gekomen, maar dat was volledig onaanvaardbaar. Hij wilde toen de UberPop van particulier chauffeurs met hun eigen privéwagen legaliseren. Ondertussen heeft hij de situatie later verrotten, want een dienst als Uber heeft zich kunnen hervormen en werkt nu met zelfstandigen."

Mark Baert