Taxichauffeur aangevallen door klant én pitbull voor 12 euro Marco Mariotti

19u15 0 Mine Dalemans Een 25-jarige taxichauffeur uit Tongeren is gisterenavond toegetakeld door een klant die weigerde 12 euro te betalen bij aankomst. Hij stuurde zelfs zijn pitbull op de taxichauffeur af. "De tanden staan in mijn bovenbeen", zucht Huybrechts die meer veiligheid voor taxichauffeurs wil.

Taxichauffeur Stijn Huybrechts van Taxi Duo kreeg iets na 22 uur telefoon van een man die van aan een nachtwinkel in Tongeren naar Nerem wilde gebracht worden. Huybrechts pikte de klant op, en wilde 12 euro afrekenen toen de eindbestemming bereikt was.



"Hij besloot om met de kaart te betalen, maar dat wilde niet goed lukken", doet Huybrechts zijn verhaal. "Saldo ontoereikend stond er, en ik vroeg of hij dan op een andere manier kon betalen. Daar reageerde hij al ambetant op. Aangezien hij geen geld op zak had, belde ik de politie die voorstelde dat de man één dag de tijd kreeg om te betalen. Als dat niet gebeurde, zou de politie zich er mee moeien."

Pitbull

Maar toen Stijn het gesprek met de politie beëindigde, veranderde de klant van gedachte en stelde hij voor dat hij wel cash kon betalen. "Hij zei dat ik even moest wachten, en dat hij langs achter thuis zou binnen gaan. Aan de voordeur zou hij mij het geld dan geven. De voordeur ging inderdaad open, en hij stond er met een briefje van 20 euro. Terwijl hij mij dat wilde geven, kreeg ik bijna meteen een harde klap in het gezicht."



De taxichauffeur kreeg meerdere klappen - vermoedelijk met een boksbeugel - te verduren, en op de koop toe werd ook de pitbull van de klant erbij gehaald. Linda Mevesen - de vriendin van Stijn - zat op de passagierszetel en probeerde beelden te maken van de feiten. "De man riep de hele tijd naar de hond dat hij mij moest pakken. Maar de pitbull reageerde er niet echt op en wandelde gewoon langs mij door. Het was pas toen de man de hond echt begon op te fokken dat het dier agressief werd en naar mij begon te happen aan mijn bovenbeen."

Stijn belde meteen de politie, terwijl zijn vriendin in de wagen zat. De politie snelde ter plaatse en nam de agressor mee voor verhoor. De taxichauffeur trok meteen richting spoed om zich te laten verzorgen en kreeg een tetanusspuit tegen de hondenbeet.



"De tanden staan in mijn dijen. Ook mijn oog is gezwollen en ik heb veel pijn aan mijn nek en rug. Het is dringend tijd dat er iets gedaan wordt aan de veiligheid van taxichauffeurs. We hebben wel een alarm in de wagen, maar dat maakt enkel geluid. Dat is wettelijk verplicht, maar haalt niet veel uit. Ze zouden het alarm beter aansluiten op de noodcentrale of een secutiryfirma. Als we dat op eigen kosten moeten financieren is dat onbetaalbaar. Hoelang wil men nog wachten? Tot het eens fataal afloopt?"



Bij de politie was niemand bereikbaar voor een reactie.