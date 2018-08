Taxi-app Heetch gaat in beroep tegen verbanning uit Brussel Redactie

08 augustus 2018

19u23

Bron: Belga 0 Het taxiplatform Heetch is van plan in beroep te gaan tegen de beslissing van de Brusselse rechtbank van koophandel om de activiteiten in Brussel stop te zetten. De app wil de dienstverlening aanpassen zodat het actief kan blijven, zegt het bedrijf woensdag in een persbericht.

De Brusselse rechtbank van koophandel veroordeelde Heetch eind juli voor 'illegale activiteiten'. De applicatie biedt betaalde ritten aan via wagens en chauffeurs zonder vergunning en respecteert daarbij de wetgeving op bezoldigd personenvervoer niet, vond de rechter. Het Brussels gewest spande de procedure vorig jaar aan op vraag van Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet en zijn collega op Economie Didier Gosuin.

In principe moet Heetch binnen de zeven dagen na de betekening van het vonnis alle activiteiten stopzetten en de app laten schrappen uit de App Store en de Google Play Store. Zo niet, volgen er dwangsommen. Maar daar legt de taxi-app zich niet bij neer. De dienst richtte zich bij de lancering in september 2016 vooral op jonge nachtbrakers, maar stopte daarmee toen het Brussels Gewest naar de rechtbank trok, in afwachting van het vonnis. Wat de dienst voor particulieren betreft, "neemt Heetch akte van het vonnis", klinkt het, maar de dienstverlening voor professionals wil de taxi-app niet opgeven.

Het bedrijf is van plan het contract en de facturen "zo snel mogelijk" aan te passen zodat die binnen de wetgeving passen, klinkt het. Concreet vindt de rechtbank dat het contract tussen chauffeur en bedrijf onvoldoende informatie bevat en dat de facturen niet binnen de correcte termijn worden verzonden. Heetch wil "zo snel mogelijk samenzitten met het kabinet-Smet om te bespreken welke aanpassingen moeten gebeuren, om de activiteiten daarna verder te kunnen zetten".