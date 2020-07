Tavernemoord: Robert Frroku veroordeeld tot 10 jaar opsluiting voor doodslag WHW

01 juli 2020

01u31

Bron: Belga 0 Het hof van assisen van Brussel heeft Robert Frroku veroordeeld tot 10 jaar opsluiting voor de doodslag op Abdelaziz Bouhali. Mededader Xhyljan Perdoda, die voortvluchtig is, werd veroordeeld tot 18 jaar cel.

De Albanezen Frroku en Xhyljan werden schuldig bevonden aan de doodslag op de 35-jarige Abdelaziz Bouhali op 11 augustus 2016. Ze staken hem dood in Café & Taverne 54 in de Lakensestraat in Brussel.

De jury en de magistraten van het hof zagen verschillende verzachtende omstandigheden voor Frroku, waardoor die minder dan de maximumstraf kreeg. In het arrest hebben ze het onder meer over zijn blanco strafblad, zijn jonge leeftijd en het feit dat hij zijn moeder verloor. De beschuldigde hield zich ook aan de voorwaarden bij zijn voorwaardelijke vrijlating en hij toonde spijt.

Dankzij beelden van bewakingscamera’s en getuigenissen konden de speurders snel Frroku identificeren als de belangrijkste dader. Hij werd op 19 augustus 2016 opgepakt door de Servische politie en later overgeleverd aan België. Op 22 augustus identificeerde de politie Xhyljan Perdoda als de tweede dader. Ook voor hem werd een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd, maar hij is tot vandaag voortvluchtig.

