Taverne noodgedwongen dicht tijdens feestdagen na zware brand

Een brand heeft taverne 't Pleintje in de Kerkstraat in Gijzenzele afgelopen nacht heel zwaar beschadigd. Rond 2.30 uur werd uitbater Alain Gaudissabois plots wakker. "Mijn slaapkamer hing vol met rook en de rookmelder ging af", vertelt hij. Dat is mijn geluk gebleken, anders was ik sowieso in de brand gebleven. Mijn bed heb ik zo pas nog eens kunnen zien en daar bleef niks meer van over."

Vermoedelijk lag een kortsluiting in de zonwering veranda aan de basis van de zware brand. De brandweer van Merelbeke en Gent kwam ter plaatse en kreeg de brand snel onder controle. De schade is wel erg groot: de zonwering veranda is langs binnen uitgebrand, er zitten gaten in het dak en de bekende ribbetjeszaak moet afrekenen met veel rook - en waterschade. Hierdoor zijn alle toestellen kapot. "Het doet erg veel pijn om te zien dat de zaak die je zelf met je eigen handen hebt opgebouwd voor je ogen verdwijnt", gaat Gaudissabois verder. "Drie jaar geleden heb ik 't Pleintje opgebouwd. Ik werk voltijds als dakwerker en ondertussen staat mijn vrouw samen met mij in de zaak. Het doel was om na mijn carrière in de bouw voltijds in de zaak te staan zodat ik nog onder de mensen kon komen."

Klanten afbellen

Met de kerstdagen was de zaak dicht, maar voor de overgang van oud naar nieuw zou de taverne helemaal vol zitten. Die klanten moet Alain noodgedwongen afbellen. "We hopen tegen ten laatste februari met de zaak weer open te gaan. De zonwering kunnen we nadien herstellen. Het is nu toch te koud om buiten te zitten. Onbegrijpelijk dat dit kon gebeuren. De zonwering staat er nog maar sinds mei en kostte maar liefst 30.000 euro."

