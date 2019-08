Tatoeage van Remco Evenepoel op de borstkast na verloren weddenschap Antoon Verbeeck

27 augustus 2019

16u15 0

De 33-jarige Mathias Seykens uit Hulshout gaat voortaan door het leven met Europees kampioen wielrennen Remco Evenepoel op zijn borstkast. Mathias liet de tattoo zetten na een verloren weddenschap. “Daags voor de wielerklassieker Clasica San Sebastian, kwam Evenepoel ter sprake tijdens een mannenweekend met vrienden. Op een gegeven moment deed ik de uitspraak: ‘Als Evenepoel morgen wint, dan laat ik een tatoeage zetten’. Toen die als eerste over de streep, dacht ik wel even: shit, ik heb het vlaggen. Maar eigenlijk vind ik het niet zo heel erg. Ik heb niet de eerste de beste op mijn lichaam staan hé.” Een reactie van Evenepoel zelf, konden we niet loskrijgen. De renner verschijnt donderdag aan de start van de Ronde van Duitsland. “Iemand belde me op om te zeggen dat er een tattoo van Remco op de sociale media circuleerde”, reageert zijn vader en manager Patrick Evenepoel. “Het is een mooie tattoo, moet ik zeggen. Als die mens dat graag heeft, dan kan ik daar niets op tegen hebben.”