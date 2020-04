Taskforce werkt concrete bezoekregeling uit voor zorgvoorzieningen KVDS

27 april 2020

18u31

Bron: Belga 2 De Vlaamse taskforce voor de zorg werkt een concrete bezoekregeling uit voor alle zorgvoorzieningen, waaronder ook de woonzorgcentra. Wellicht over één of anderhalve week zal alles rond zijn.

Toen de Nationale Veiligheidsraad op 15 april besliste om bezoek toe te laten in de woonzorgcentra en andere voorzieningen, vond de taskforce dat te vroeg. De voorwaarden om dat op een veilige en haalbare manier te doen waren toen niet vervuld.

Aantal besmettingen

Intussen zijn de voorwaarden volgens voorzitter Karine Moykens van de taskforce verbeterd. Zo is het aantal besmettingen bij personeel en bewoners flink gezakt. Op 15 april bleek 16 procent van het personeel besmet met het coronavirus, momenteel is dat nog 5 procent. Intussen zijn meer dan 20.000 personeelsleden getest, dat is ongeveer een derde van alle personeel. Van de bewoners is intussen 15 procent getest. Op 15 april was nog 20 procent van de bewoners besmet, momenteel is dat gezakt naar 15 procent.



Voorts werd elke bewoner die symptomen had en overleed, beschouwd als een Covid-19-dode. Op 15 april bleek uit testen dat de helft die wel symptomen had, uiteindelijk toch geen besmetting had. Intussen is dat gestegen naar 57 procent.

"Dat zijn telkens dalingen en opmerkelijke verbeteringen", benadrukt Moykens. De taskforce werkte sindsdien aan een concrete bezoekersregeling per sector, zoals de woonzorgcentra, de gehandicaptensector en de jeugdsector. "We gaan criteria en voorwaarden vastleggen om bezoekers toe te laten. Ook leggen we dan een datum vast vanaf wanneer bezoek toegelaten is."

De voorzieningen kunnen zich dan organiseren volgens deze richtlijnen om het bezoek toe te laten. "Het is belangrijk voor zowel bewoners als familie dat we nu dat perspectief bieden. Ook blijven we benadrukken dat een goede handhygiëne en het correct gebruik van de beschermingsmaatregelen sowieso heel erg nodig zullen blijven", aldus Moykens.

