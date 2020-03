Taskforce breidt capaciteit van coronatesten in ons land fors uit: geleidelijk naar 10.000 per dag ADN

25 maart 2020

18u37 38 Het aantal testen op het coronavirus zal de volgende dagen gevoelig uitgebreid worden. De taskforce onder leiding van minister Philippe De Backer volgt een strategie die moet toelaten om de capaciteit geleidelijk op te drijven van 2.000 testen per dag nu tot 10.000 testen per dag. Voorlopig blijft het wel zo dat enkel zieke mensen in het ziekenhuis getest worden.

Om de stijgende vraag naar testen op het coronavirus te coördineren, richtte minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) een taskforce op onder leiding van minister Philippe De Backer. Doel: de Belgische testcapaciteit significant uitbreiden. En dat gebeurt nu ook.



De Wereldgezondheidsorganisatie had eerder duidelijk gemaakt dat het opschalen van het aantal testen een noodzakelijke succesfactor is in de strijd tegen COVID-19. En ook als de piek voorbij is, is het noodzakelijk om intensief te blijven monitoren hoe het virus zich verspreidt om een nieuwe opflakkering te vermijden.

Nauwe samenwerking

De uitrol gebeurt in nauwe samenwerking met de ziekenhuizen en de ziekenhuislabo’s. “Dit is een gigantische inspanning van alle ziekenhuizen, labo’s, universiteiten, biotech- en farmabedrijven”, stelt De Backer. “Ik wil hen allemaal bedanken om aan deze gezamenlijke inspanning mee te werken. Zoiets realiseren in één week laat zien dat we echt een farma- en biotechland zijn. We zullen de komende dagen met de medische gemeenschap afspreken hoe we de opschaling van 2.000 naar 10.000 testen in de praktijk brengen.”

Dankzij het initiatief zullen dokters op het terrein patiënten sneller kunnen testen en accurate diagnoses kunnen stellen. “We zetten nu door om de komende weken de testcapaciteit nog uit te breiden”, aldus De Backer.

“Belangrijk is dat het basisprincipe van de teststrategie zélf niet verandert”, voegt hij nog toe. “We testen enkel zieke mensen in het ziekenhuis. Het heeft geen zin dat gezonde mensen straks naar artsen en ziekenhuizen gaan met de vraag om getest te worden op COVID-19.”

Drie pijlers

De strategie van de taskforce steunt op drie onderstaande pijlers:

1. De PCR-test is de meest gevoelige en kan patiënten zeer accuraat testen. De afname van stalen gebeurt in het ziekenhuis. Om het aantal testen op te drijven werd beroep gedaan op:

• universiteiten die een nieuwe testmethode ontwikkelden die minder reagentia gebruikt. Die manier van testen werd ontwikkeld door de Universiteit Namen in samenwerking met KULeuven en al uitgerold in de laboratoria van ULB, KUL en Universiteit Bergen in samenwerking met de klinische labo’s.

• biotechbedrijven die het universitaire protocol gaan automatiseren. Dat gebeurt binnen het Gentse bedrijf Biogazelle.

• farma- en leveranciersbedrijven die de grote opschaling gaan doen door laboruimte, mensen, reagentia en machines ter beschikking te stellen. Daarvoor is een samenwerking opgezet met Janssen Pharmaceutica (J&J), GSK, ThermoFisher, Eugentec, UCB en VIB. Verschillende machines vanuit vele welwillende bedrijven zijn bij elkaar gebracht bij J&J en GSK om het aantal testen maximaal op te drijven.

“Het gaat om een unieke samenwerking binnen het volledige health- en biotechecosysteem die zeer succesvol blijkt”, aldus De Backer.

2. Snelle antigeentesting. Er liepen de afgelopen week in versneld tempo klinische testen en goedkeuringsprocedures bij het FAGG om een snelle antigeentest op de markt te brengen. Coris BioConcept ontwierp een test die voldoet om een triage uit te voeren in ziekenhuizen voor COVID-19-positieve patiënten. Zij verkregen vandaag een CE-markering en goedkeuring van de FAGG.

3. Voor het continue en op nog grotere schaal testen, wordt gekeken naar antilichaamtests. Die zijn op dit moment niet betrouwbaar genoeg in de diagnostiek. Eens de ontwikkeling verder op punt staat, kunnen artsen de tests uitrollen na de piek van de crisis.

