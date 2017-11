Tariq Ramadan dient klacht in tegen Belgische die hem beschuldigde van aanranding JC

Bron: Belga 0 AFP Zwitsers islamoloog Tariq Ramadan. De Zwitserse islamoloog Tariq Ramadan gaat een klacht indienen tegen de Belgische vrouw die hem eind oktober van aanranding beschuldigde. "Het gaat om leugenachtige aantijgingen die hij ten stelligste ontkent en die enkel tot doel hebben om hem te bezoedelen en hem schade te berokkenen", zegt Ramadans advocaat in België, Wajdi Khalifa.

De vrouw had op 31 oktober aan RTBF anoniem getuigd dat ze het slachtoffer was van seksueel geweld en bedreigingen door Tariq Ramadan. De Zwitserse theoloog heeft daarop nu gereageerd door in België klacht tegen onbekenden in te dienen wegens laster, smaad en lasterlijke aantijging, zo meldt zijn advocaat.

Ramadan is in de nasleep van de Weinstein-onthullingen verschillende keren in opspraak gekomen voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vorige maand hadden twee vrouwen in Frankrijk hem beschuldigd van verkrachting. En een Zwitserse krant beschuldigde hem van seksueel misbruik van minderjarigen. Ook toen reageerde Ramadan telkens met een tegenklacht.

De universiteit van Oxford, waar Ramadan docent is, heeft de islamoloog voorlopig op non-actief gezet.