Tankwagen verliest lading olie net voor Kennedytunnel: twee rijstroken dicht op Antwerpse ring EB

21u18

Bron: Belga 6 Marc De Roeck De vrachtwagen heeft zijn lading olie verloren. Op de Antwerpse ring richting Gent zijn vrijdagavond twee rijstroken afgesloten net voor de Kennedytunnel door een ladingverlies van een tankwagen. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Omstreeks 20.45 uur staat er een file vanaf Antwerpen-Oost, de hinder zal volgens de brandweer allicht nog een uur duren.

Volgens de brandweer verloor de tankwagen een olieachtige substantie omdat het mangat bovenaan niet gesloten was. Over een lengte van een honderdtal meter is er op die manier op het einde van de avondspits olie op de weg terechtgekomen bij elk remmanoeuvre van de tankwagen. De brandweer bestrijdt de substantie met korrels.

Twee van de drie rijstroken zijn er afgesloten en het Verkeerscentrum raadt iedereen aan de omgeving te vermijden. De opritten vanaf de Bolivartunnel, de A12 en de Jan De Voslei (N186) zijn afgesloten richting Kennedytunnel.

#R1 Oliespoor voor de Kennedytunnel → 1/Gent. De wachttijd loopt daar op. Vermijd de omgeving indien mogelijk. De opritten vanaf de Bolivartunnel, de A12 en de Jan De Voslei (N186) zijn afgesloten richting Kennedytunnel. Meer info: https://t.co/LEPWNVpCvw pic.twitter.com/HBCZuncTDa Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link