Tankwagen vat vuur aan oprit A12 in Willebroek

17 augustus 2018

15u53

In Willebroek werd de oprit naar de A12 op de N16 afgesloten door een brandende tankwagen. Volgens de plaatselijke brandweer is er ook een ontploffing geweest, maar was de situatie al snel onder controle. De brand is inmiddels ook geblust.