Tankwagen kantelt na ongeval op E40 en verliest 7.000 liter stookolie LH

13 augustus 2019

11u14

Bron: Belga 0 Een tankwagen die deze ochtend betrokken was bij een ongeval op de E40 in Hognoul (provincie Luik) is na de klap op zijn flank tegen de middenberm gekanteld. De tank raakte beschadigd en zowat de helft van de inhoud - 7.000 liter stookolie - lekte weg. De snelweg werd tijdelijk gesloten .

Het ongeval op de E40 gebeurde omstreeks 4 uur 's morgens in de richting van Brussel. De vrachtwagenbestuurder kon zonder verwondingen zelf uit zijn voertuig klimmen.

Door schade aan de ton lekte de helft van de lading over het wegdek en in de afwatering. De civiele bescherming van Crisnée en een gespecialiseerde firma kwamen ter plaatse om de lading over te pompen.

De Luikse watermaatschappij (Cile) is nog ter plaatse omdat een wateropvangbekken vervuild is door de weggelopen brandstof. De toestand is inmiddels onder controle, aldus Cile.

De federale politie legde een omleiding in via Crisnée en de N31. Rond 8.30 uur kon de snelweg heropend worden. Enkel de pechstrook is nog in gebruik voor het leegpompen van het opvangbekken.