Tankkaartendief steelt voor 62.000 euro diesel van logistiek bedrijf AW

20 september 2018

13u55

Bron: Belga 0 Voor de correctionele rechtbank van Mechelen verschenen vandaag tien mensen die betrokken zouden zijn bij de diefstal en het gebruik van tankkaarten van bedrijf Bakker Logistiek. Eén chauffeur van het bedrijf stal tankkaarten en liet anderen op kosten van het bedrijf tanken. Hij cashte telkens de helft van het opgebruikte bedrag en hield dat voor zichzelf.

De man werkte als chauffeur voor Bakker Logistiek, een bedrijf dat gespecialiseerd is in stockage en vervoer van verse producten. De chauffeur stal regelmatig tankkaarten van zijn werkgever en gebruikte die om anderen aan halve prijs te laten tanken. De andere helft stak hij in eigen zak. In totaal zou 55.000 liter diesel, goed voor zo'n 62.000 euro, van het bedrijf zijn gestolen. Inmiddels werd Bakker Logistiek overgenomen, waardoor het bedrijf zich nog geen burgerlijke partij kon stellen.

De chauffeur geeft de feiten toe en zegt te hebben gehandeld uit financiële noodzaak. Hij spoorde enkele anderen aan om klanten aan te leveren, zij kregen zelf geen geld maar konden eveneens goedkoper tanken. In totaal werden vijf mensen vervolgd die een organiserende rol hadden, de vier anderen waren klanten.

Allemaal betrokken

Ze geven allemaal hun betrokkenheid toe maar minimaliseren hun organiserende rol. "Ik heb enkele aan een paar mensen die ik kende gezegd dat ze goedkoper konden tanken maar heb er nooit geld mee verdiend", klonk het. Opvallend was dat een vrouw die opgeroepen was, niet vervolgd werd. De man die bij haar was, moest eigenlijk verschijnen maar kreeg geen oproepingsbrief. De rechtbank vroeg de man of hij vrijwillig wilde verschijnen, wat hij ook deed waardoor hij zonder advocaat voor de rechtbank stond. Het parket vorderde een jaar cel.

Voor de chauffeur die de tankkaarten stal, werd drie jaar gevorderd. Voor de anderen werden straffen van zes maanden tot twee jaar gevorderd.

Het vonnis zal plaatsvinden op 18 oktober.