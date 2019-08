Tankercrisis in Straat van Hormuz: mogelijk Belgische rol in informatie-uitwisseling ttr

29 augustus 2019

17u22

Bron: belga 0 binnenland De kans bestaat dat België een rol krijgt in een initiatief rond informatie-uitwisseling en een desescalatie in de Straat van Hormuz. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders vandaag verklaard in de marge van een informele vergadering van de Europese ministers in Helsinki.

Net als bij andere Europese landen hebben de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk bij ons land gepolst om deel te nemen aan operatie Sentinel. Die draait rond de bescherming van handelsschepen in de Straat van Hormuz. Dat is een van de belangrijkste zeestraten ter wereld, waar de spanningen de voorbije weken en maanden fors zijn opgelopen. Ze verbindt de olierijke Golfregio met de open zee. Een groot deel van het wereldwijde olietransport per schip gebeurt via de Straat van Hormuz.

Maar net als Frankrijk en Duitsland tijdens de vergadering van de G7 in Biarritz lieten verstaan, staat ook België niet te springen om mee te stappen in het Amerikaanse voorstel. De Europese Unie steunt bijvoorbeeld nog het nucleair akkoord met Iran, dat de Verenigde Staten hebben verworpen. Duitsland en Frankrijk hebben de voorbije weken enkele pistes naar voren geschoven. In plaats van het escorteren van schepen in de Straat van Hormuz, pleiten beide landen voor een "ontradende aanwezigheid" en een waarnemingsmissie in de regio.

Missie

"We steunen een desescalatie. We kunnen dus bekijken hoe een informatie-uitwisseling tot stand komt", aldus minister Reynders. "Het gaat niet noodzakelijk om het sturen van schepen naar de regio, maar bijvoorbeeld om militairen aan boord te hebben.” In de Kamer vindt begin september wellicht een debat plaats. "Indien men ons erom vraagt, zal ik met concrete voorstellen van de generale staf komen", zegt Reynders.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas, benadrukte in de Finse hoofdstad evenwel dat zijn voorstel voor een waarnemingsmissie in de Straat van Hormuz moet worden bekeken in het licht van de recente verklaringen van president Trump op de G7. Die liet daar de deur op een kier voor een gesprek met de Iraanse leider Hassan Rohani.

Volgens de Duitse denktank DGPA zou voor zo'n Europese missie een vloot van minstens vijf schepen nodig zijn, met daarbij een commandoschip en een helikoptercarrier, naast herkenningsapparatuur. "Het is daarom erg moeilijk te zeggen of zo'n missie er zal komen", stelde de Finse minister Pekka Haavisto.