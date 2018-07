Tankbeurt vanaf morgen weer een beetje duurder, tankstations geven alsmaar meer korting kg

31 juli 2018

10u41

Bron: Belga 6 Benzine en diesel worden woensdag opnieuw een klein beetje duurder. De maximumprijs voor een liter benzine 95 E10 stijgt met 3,5 eurocent en die voor een liter benzine 98 E10 met 3 eurocent. Ook diesel wordt 1,6 eurocent per liter duurder. Dat meldt de FOD Economie.

De maximumprijs voor benzine 95 E10 komt op 1,54 euro te liggen en die voor benzine 98 E10 op 1,619 euro. Diesel zal 1,552 euro per liter mogen kosten.

Uitbaters van tankstations geven gemiddeld steeds meer korting op benzine en diesel tegenover de officiële maximumprijzen. Dat blijkt uit een studie van het Prijzenobservatorium van de FOD Economie. Vermoedelijk zijn de hogere kortingen een gevolg van de sterke concurrentie in de sector.

De pomphouders zijn vrij om een korting toe te kennen op de maximumprijzen die de overheid bepaalt. Uit de analyse van het Prijzenobservatorium blijkt dat de gemiddelde kortingen de laatste jaren voor zowel benzine als diesel zijn toegenomen. Voor benzine 95 steeg ze van 7,2 cent per liter in 2014 naar 8,7 cent per liter in het eerste semester van 2018. Voor diesel is het zelfs nog meer: van 8,1 cent per liter naar 10,3 cent.