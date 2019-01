Tania De Jonge legt eed af als burgemeester van Ninove en stelt zich kandidaat voor komende parlementsverkiezingen LH

28 januari 2019

14u48

Bron: Belga 0 Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) van Ninove stelt zich kandidaat voor de verkiezingen in mei. Dat zei ze na haar eedaflegging vandaag, als laatste burgemeester van Oost-Vlaanderen. Ze hoopt na de verkiezingen in mei ook een federaal mandaat op te nemen, maar wil dat combineren met het burgemeesterschap.

De Jonge bracht na moeizame onderhandelingen een coalitie op de been in de Ninoofse gemeenteraad, waar het extreemrechtse Forza Ninove 40 procent van de stemmen haalde. Toch wordt lijsttrekker Guy D'Haeseleer er geen burgemeester, omdat geen enkele partij in de Ninoofse gemeenteraad hem aan de nodige meerderheid wou helpen. Tania De Jonge volgde uiteindelijk zichzelf op en stelt zich nu ook kandidaat bij de komende verkiezingen, al laat ze open welk bestuursniveau ze ambieert.

Toch laat De Jonge maandag wel haar interesse in federale bevoegdheden optekenen. "Het veiligheids- en migratiebeleid boeit mij enorm en lokale besturen voelen het best waar de knelpunten zitten", aldus De Jonge. "Maar ik vind het Vlaams niveau ook boeiend, omdat ik daar het gemeentefonds onder de loep kan nemen. Ninove is daar financieel onderbedeeld.”

Positief verhaal rond migratie

Indien De Jonge verkozen wordt, wil ze die job combineren met haar mandaat als burgemeester van Ninove. Daar brengt het bestuursakkoord een “positief verhaal rond migratie, met een kordate aanpak van problemen”, zegt ze. "We zetten in op veiligheid, migratie en armoede, maar ook op verkeers- en parkeerbeleid, waar in de vorige legislatuur heel wat knelpunten zijn gebleken." Die aanpak moet volgens De Jonge “een kentering teweeg brengen, weg van Forza Ninove.”

Ninove heeft een fulltime burgemeester nodig, de stad is groot genoeg Guy D’Haeseleer, kopstuk Forza Ninove

Forza-kopstuk Guy D'Haeseleer vindt niet dat De Jonge het burgemeesterschap van Ninove kan combineren indien ze verkozen wordt. “Ninove heeft een fulltime burgemeester nodig, de stad is groot genoeg", zegt de kopman. D’Haeseleer is Oost-Vlaams lijsttrekker voor Vlaams Belang bij de Vlaamse verkiezingen.

D'Haeseleer hekelt ook de houding van Open Vld, die federaal en Vlaams mee bestuurt. "Wat heeft haar (De Jonge, red.) de laatste jaren verhinderd om partijgenoten te vragen om inspanningen voor Ninove te doen?”