Tandartsenpraktijk in Kontich uitgebrand Marc De Roeck

15 oktober 2018

09u58

Bron: Eigen berichtgeving 0 In het Antwerpse Kontich is vanochtend een tandartsenpraktijk in de Edgard Tinellaan om een nog onbekende reden uitgebrand.

De brandweer had heel wat werk om het vuur te blussen, maar de situatie is inmiddels onder controle. Er vielen geen gewonden. De schade in het gebouw is evenwel groot. Ook een aanpalende woning zou schade hebben opgelopen.