Tandartsen zonder mondmaskers verwijzen door naar collega’s WDw

20 maart 2020

15u22

Bron: Belga 0 De noodkreet van de tandartsen eerder deze week werd gehoord door de overheid. Toch blijft het tekort aan mondmaskers een groot probleem, zowel voor patiënt als tandarts, doordat tijdens de behandeling vaak met sprays en vernevelingen wordt gewerkt. “We merken dat andere sectoren gemakkelijker bevoorraad worden en hopen vandaag (vrijdag) een levering mondmaskers te ontvangen, zodat onze wachtdiensten dit weekend niet in het gedrang komen”, klinkt het.

De tandartsen hebben een tekort aan mondmaskers. Steriele schorten, wegwerpbeschermkledij en ook handgel worden een probleem. "Heel wat groothandels zitten zelf zonder en in het buitenland worden ze vaak door hun overheid verboden om producten naar het buitenland te verschepen", zegt dokter Frank Herrebout, voorzitter van Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT).

"Wij werken in het weekend met een wachtdienst en hebben aan de overheid een lijst overgemaakt met praktijken die dit weekend van wacht zijn, zodat zij prioriteit krijgen bij de levering. Zelf hebben we een oproep gedaan naar collega's die wél nog materialen hebben, om zich vrijwillig aan te bieden om bepaalde patiënten over te nemen. We verplaatsen dus geen materialen, maar patiënten. Er is een grote bereidheid om alles draaiende te houden."

Vanwege de coronacrisis behandelen tandartsen sinds begin deze week enkel nog dringende medische problemen en worden jaarlijkse controles uitgesteld.

Centraal meldpunt

Herrebout merkt op dat heel wat mensen misbruik maken van de crisis en zorgverleners, die op zoek gaan naar mondmaskers, trachten op te lichten. “Het zou goed zijn om een centraal meldpunt op te richten zodat we weten of een bepaalde aanbieder malafide of te goeder trouw is”, zegt hij. “Soms krijgen we een aanbod van mondmaskers, maar is de prijs enorm hoog of wordt een groot voorschot gevraagd, waardoor er wel een belletje gaat rinkelen. Door onze ervaringen te delen, kunnen we collega's behoeden om in de val te trappen. Daarnaast moet de overheid een opsomming maken van welke materialen waar beschikbaar zijn, die eventueel opeisen en de zorgsector prioritair stellen”.

Heel wat tandartsen, die door de crisis zonder werk zouden komen te zitten, zijn bereid zich aan te bieden voor telefonische triage bij huisartsenposten of andere instellingen. “Wij hebben die medische kennis en zullen helpen waar het kan”, besluit Herrebout.