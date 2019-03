Tandartsen weigeren patiënten die twee keer niet opdagen op afspraak lva

07 maart 2019

05u44

Bron: Belga 0 Patiënten die meermaals hun afspraak met de tandarts ­afzeggen of zelfs gewoonweg niet opdagen, moeten steeds vaker op zoek naar een nieuwe praktijk. Vanaf twee annulaties ziet de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) dat tandartsen 'onbetrouwbare patiënten' beginnen te weigeren, bericht De Standaard vandaag.

Ze kosten de zorgverleners geld en tijd en talrijke ­andere - mogelijk stipte - ­patiënten staan te springen om de plek in te nemen. "De vraag is veel groter dan het aanbod", klinkt het. "Dat maakt het ­gemakkelijker om patiënten af te wijzen." Tenzij dringende hulp aan de orde is, mogen zorgverleners om beroeps- of persoonlijke redenen patiënten weigeren. Indien nodig moeten ze wel doorverwijzen.

Minister voor Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) toont begrip voor de tandartsen. "Niemand zal een patiënt weigeren omdat die één afspraak heeft gemist. Maar als je als patiënt keer op keer niet komt opdagen en nooit op voorhand verwittigt, is het niet verwonderlijk dat je tandarts op een bepaald ­moment zegt dat het genoeg is geweest.”