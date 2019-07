Tandartsen vragen regering om ziekteverzekering meer te laten dekken IB

07 juli 2019

06u39

Bron: Belga 1 Wie een aanvullende verzekering voor tandzorg afsluit, moet daar altijd maar meer voor betalen. De tandartsen wijzen naar de regering als schuldige. "Omdat tandzorg altijd maar slechter wordt terugbetaald, vluchten velen naar een aanvullende verzekering", klinkt het vandaag in Het Nieuwsblad.

Voor een consultatie bij de tandarts wordt geld via een ziekteverzekering terugbetaald, alleen betaalt die lang niet alles. Voor sommige ingrepen wordt zelfs niets terugbetaald. Daarom zoeken steeds meer mensen hun toevlucht zoeken in aanvullende verzekeringen bij ziekenfondsen of private verzekeringen bij verzekeringsmaatschappijen. Die worden steeds duurder. In drie jaar tijd zijn de tarieven met 33 procent gestegen. Voor kinderen is dat zelfs meer dan 50 procent.

Tandzorg wordt slecht verzekerd

Volgens het Verbond van Vlaams Tandartsen (VVT) moet de regering een tandje bijsteken en moet de verplichte verzekering meer kosten dekken. "In België wordt tandzorg slecht verzekerd. Het budget bedraagt ongeveer een miljard euro, maar de werkelijke uitgaven lopen op tot 1,8 miljard en dat verschil moeten de mensen ophoesten", verklaart woordvoerder Stefaan Hanson.