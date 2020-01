Tandarts wordt duurder: voor bepaalde prestaties mag meer geld aangerekend worden AW

30 januari 2020

15u01

Bron: Belga 2 Geconventioneerde tandartsen - dat zijn de tandartsen die de officiële ereloontarieven respecteren - mogen in de toekomst voor een aantal prestaties meer geld aanrekenen. Dat is het gevolg van een akkoord dat de tandartsen en de ziekenfondsen afgelopen nacht hebben bereikt.

Het gaat om ongeveer 20 procent van alle behandelingen, zoals het trekken van tanden, sommige vullingen, radiografieën of voor sommige prothesen. Voor de overige 80 procent blijft de prijs dus hetzelfde. Bovendien zijn er ook maximumtarieven vastgelegd voor de uitzonderingen, bevestigt Stefaan Hanson van het Verbond van Vlaamse Tandartsen (VTT). Voor de klant betekent dit dat hij voor sommige prestaties iets meer uit eigen zak zal moeten betalen.

Uitzonderingen

Er zijn wel uitzonderingen voor sociale categorieën en voor min-achttienjarigen. De tandarts moet de klant ook op voorhand verwittigen. Voor de tandartsen zelf, die al lang klagen dat ze niet genoeg vergoed worden voor bepaalde verrichtingen, creëert het akkoord meer flexibiliteit. "De bedoeling is dat er meer tandartsen zich zouden conventioneren", aldus Hanson, wat dus meer tariefzekerheid moet bieden aan de patiënt.

Volgens de socialistische mutualiteit, die het heeft over "een keuze tussen de pest en de cholera", geldt het akkoord voor twee jaar en zal het eind dit jaar worden geëvalueerd. Als bijvoorbeeld niet meer tandartsen zich hebben geconventioneerd, dan kan het akkoord mogelijk niet worden verlengd in 2021.

Nationaal zijn momenteel 60,5 procent van de tandartsen geconventioneerd (57,5 procent in Vlaanderen), en het streefdoel is 65 procent tegen 1 december. De voorbije jaren daalde het aantal geconventioneerde tandartsen gestaag, zodat in sommige regio’s minder dan de helft van hen de officiële ereloontarieven hanteert.